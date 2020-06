Call of Duty: Warzone: se filtra modo con 200 jugadores

Call of Duty: Warzone vio el inicio de su Temporada Cuatro este último jueves. Entre las novedades que llegarán al campo de batalla están el modo Warzone Rumble 50 v 50, un nuevo conctrato y hasta eventos aleatorios con grandes oportunidades para cambiar el curso de las partidas.

Welcome to Season Four! Click the link to check out the trailer and get a run-down on some of the new modes, maps, and other features that you can expect to see this Season! https://t.co/ZY4UFO09fK pic.twitter.com/msRO9WckaD