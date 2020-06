Xbox Series X: Smart Delivery lista a más de una docena de juegos

Si hay algo que quedado claro en esta generación de consolas es que Xbox ha mantenido engreído a sus usuarios. Prueba de ello es Xbox Game Pass y lo bien que le va. En serio, cualquier usuario de Xbox One les dirá la maravilla de este servicio que se ha ganado la denominación de "el Netflix de los videojuegos".

La siguiente generación esta todavía a unos cuantos meses de llegar, pero Xbox no descansa y está alistándose para el debut de su nueva consola: Xbox Series X. Parte de esos preparativos viene en la forma de Smart Delivery.

¿Qué es Smart Delivery de Xbox?

Esta característica te asegura que ciertos juegos, adquiridos en Xbox One, hagan una transición a la futura Xbox Series X de forma gratuita. Eso quiere decir que, aunque hayan dos versiones del mismo juego para las dos consolas, solamente tendrás que comprar una.

Por ejemplo:

Si poseo actualmente una Xbox One y Cyberpunk 2077 ya está disponible para compra, puedo jugar en mi actual consola tranquilamente. Ya cuando llegue el momento de adquirir una Xbox Series X, no tendré que comprar el juego para esa consola, solamente tendré que usar la copia que ya poseo.

¿Qué juegos de Xbox One contarán con Smart Delivery?

La disponibilidad de esta característica no será algo que le impondrá a los desarrolladores o publishers. Los estudios que no formen parte de Xbox Game Studios, tienen la posibilidad de aprovechar o no esta característica.

La primera lista de juegos que contarán con Smart Delivery es como sigue:

-Assassin’s Creed Valhalla.

-Call of the Sea.

-Chorus.

-Cyberpunk 2077.

-Destiny 2.

-DiRT 5.

-Gears 5.

-Halo Infinite.

-Metal: Hellslinger.

-Scarlet Nexus.

-Second Extinction.

-The Ascent.

-Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

-Yakuza: Like a Dragon.

Esta lista puede aumentar en los próximos meses y estamos seguros que muchos usuarios de Xbox, antiguos y nuevos, le darán la bienvenida a esta novedosa característica con los brazos abiertos.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de mirar el resumen de las noticias con el programa "Courier Informativo" a las 18:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!