Call of Duty: Modern Warfare/Warzone nuevos modos de juego y bundles

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone ya recibieron con los brazos abiertos a la Temporada Cuatro y las novedades siguen llegando. En esta ocasión el blog oficial de Activision nos trae las características que llegarán esta semana.



Foto: Activision

Tengan en cuenta que las características que veremos serán implementadas en sus respectivos juegos durante la semana, no son inmediatas. Aparte, es también muy probable que otras características desaparezcan. Sin más preámbulos, veamos las novedades.

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone semana 15/06/2020

La diversión arranca con todo en el modo multiplayer de Call of Duty: Modern Warfare con el modo One in a Chamber. Este se caracteriza por ser un free-for-all en donde todos los jugadores comenzarán con una sola bala en una arma seleccionada al azar. Para ganar una bala debes hacer una baja y todas las armas son capaces de hacerlo en un solo disparo.

Tres vidas y quien tenga la mejor puntería ganará. ¿Simple? Entonces prueba tu suerte.



Foto: Activision

Wendigo es uno de los bundles que llegará esta semana. Se caracteriza por sus colores celestes y blancos con motivos de nieve. Este te permitirá tener un skin nuevo para el operador Krueger y planos de armas que combinan muy bien.



Foto: CoD Tracker

El siguiente bundle se atreve a responder la pregunta: "¿Cuando puedo tener un skin de anime para mi arma que no sea rosado y que tenga una chica con orejas de gato?" La respuesta de Activision es un claro y rotundo: "esta semana".

Notice Me III llegará a la tienda para alegría de las personas de cultura que aprecian un buen sub fusil y las chicas anime.



Foto: Activision

Plunder ya no está en Warzone, así que Activision espera que puedas levelear tus armas en el nuevo modo Warzone Rumble. Este será un modo en donde solo una porción del mapa estará disponible y dos equipos de 50 integrantes cada uno se enfrentarán por llegar al puntaje más alto.



Foto: Activision

