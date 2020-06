League of Legends: Los campeones que serán nerfeados con parche 10.13

Mark Yetter es el diseñador Líder de juego para League of Legends y en su cuenta de twitter publicó el día de hoy un breve vistazo de lo que traerá el Parche 10.13 de League of Legends.

Más de una docena de campeones estarán siendo afectados en los próximos dias, algunos recibirán mejoras, otros recibirán un nerfs y otros un re-work, incluidas algunas de las elecciones más dominantes del meta en este momento.

Patch Preview 10.13



We have a few details already in here, but I'll share the rest of the change lists tomorrow. pic.twitter.com/p7TnryQB9w