The Last of Us Part II: polémica publicidad es retirada en Australia

The Last of Us Part II ha sido protagonista de un escándalo que involucra su publicidad en el lejano país de Australia. Resulta que la cadena de tiendas JB Hi-Fi, que opera principalmente en el bloque continental de Oceanía, ha tenido una forma bastante cuestionable de promocionar el juego más reciente de Naughty Dog.

En la foto que acompaña este tuit se aprecia en grande la imagen de la carátula del juego con el nombre cambiado a "A very angry lesbian" (Una lesbiana bien enojada). Esto causó revuelo en redes sociales e incluso llegó a oídos de la prensa especializada dentro y fuera del país de los koalas.

Esto desató la ira de varios asiduos en Twitter tanto propios y también en los totalmente ajenos al mundo de los videojuegos. Muchos de ellos fueron prestos a tachar la publicidad de "homofóbica" y "discriminadora" entre otros calificativos.

La persona que tomó la foto, que se define como homesexual, no ve nada ofensivo en la imagen. Pero sí reconoce que no debería ser usado como material publicitario.

"Para que conste no considero que esto sea malo. He visto aparecer esto como un meme antes y... no está mal. Es muy reduccionista y no debería ser parte de las piezas visuales para su promoción."

FWIW I don't think this is that bad. I've seen this float around as a meme before and...it's not wrong. It's just reductive and shouldn't be used as part of visual merchandising. — Steen (@Steenium) June 14, 2020

Kotaku Australia, el portal de videojuegos dándole seguimiento a este incidente, se comunicó con la tienda retail con respecto a la publicidad. Un representante confirmó que el material promocional fue desmantelado y retirado.

The Last of Us Part II llegará a tiendas de todo el mundo desde el día 19 de junio en exclusiva para PlayStation 4. Puedes leer la reseña de Oscar Soto en este enlace para que te enteres, sin spoilers, de lo que puedes esperar en este juego.

Ya estamos jugando The Last of Us II. Las primeras impresiones llegan el 1 de junio y la reseña completa el 12 de junio. El esperado juego sale al mercado el 19 de junio!! Posted by Líbero esports on Tuesday, May 26, 2020

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de mirar el resumen de las noticias con el programa "Courier Informativo" a las 18:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!