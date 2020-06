Fortnite: periodo de mantenimiento anunciado como antesala a la Temporada 3

Fortnite se va despidiendo de su, inusualmente larga, Temporada 2 y comenzará los preparativos de la Temporada 3 mientras duermes. Así es, el battle royale se renovará mañana y todo tiene que estar en óptimas condiciones para ello.

We think the Storm may be up to something...



Get ready for Chapter 2 - Season 3. Downtime begins at 2 AM ET (06:00 UTC)! pic.twitter.com/dyXBL18BaX