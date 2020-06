Capcom banea a FChamp de todos los eventos de manera indefinida

Capcom ha baneado a Ryan "Filipino Champ" Ramirez de todos sus eventos relacionados indefinidamente debido a la violación del código de conducta del jugador después de publicar un tweet insensible el 13 de junio.

FChamp ya no podrá competir en el Capcom Pro Tour, Street Fighter League o en cualquier otro evento propiedad de Capcom u operado asociado hasta que la compañía decida levantar la prohibición impuesta.

Capcom prohibió FChamp porque compartió una imagen de una sandía grande con el título "Mira esto jajaja" y el hashtag "WatermelonLivesMatter". Se enfrentó a la reacción violenta de sus propios seguidores y de la Comunidad Fighting Game de inmediato y eliminó la publicación antes de ofrecer una disculpa.

Posteriormente fue expulsado de East Coast Throwdown, Combo Breaker y otros eventos por su comportamiento. Capcom ya ha prohibido a dos jugadores esta temporada por violar el código de conducta de los jugadores al hacer comentarios homofóbicos, transfóbicos y racistas durante la transmisión.

FChamp no es nuevo en provocar drama en el FGC, ni ser atrapado por hacer comentarios raciales o nocivos con respecto a otros jugadores, desarrolladores de juegos o extraños completos.

Llamó a los desarrolladores de Street Fighter V "mentalmente retrasados" varias veces y usó insultos raciales y discursos de odio contra su competidor Ryota "Kazunoko" Inoue en un clip de transmisión recientemente resubido.

I called your SFV developers mentally challenged for 4 years straight i hope thats okay i love you guys ;) <3 Happy Quarantine https://t.co/QjAYDd8FMr