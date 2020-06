Nueva versión de Pókemon Snap es anunciado para Nintendo Switch [VIDEO]

El miércoles 17 de junio, Pokémon Company hizo su transmisión llamada "Pokémon Presents" mostrando mucho contenido nuevo en diferentes dispositivos. Entre varias de las novedades tenemos la nueva versión del título de Nintendo 64, llamado "Pokémon Snap" pero ahora para Nintendo Switch.

No se trata de un remaster, ni mucho menos un remake, pues es una versión totalmente "nueva" del videojuego donde nos volvemos expertos fotógrafos de pokémones en su hábitat natural. Este título nos manda de incursión a diferentes regiones del mundo de los pocket monsters con unos gráficos estupendos.

New Pokémon Snap llegará a Nintendo Switch - Video

El tráiler de "New Pokémon Snap" ha dejado muy contentos a varios seguidores de Pokémon, pues los gráficos y el entorno tienen unos detalles impresionantes. Sin embargo, la gran N no está cargo del proyecto, son los chicos de BANDAI NAMCO Studios quienes están detrás y el video presentado no han sido imágenes dentro del juego.

Aún bajo desarrollo, desconocemos la fecha de salida de esta nueva aventura fotográfica de Pokémon. Esta es la descripción del videojuego:

"¡Busca y haz fotos de Pokémon en el juego en sus entornos nativos en el juego New Pokemon Snap, solo para la consola Nintendo Switch! Incluso descubrirás comportamientos y expresiones que nunca antes habías visto cuando te encuentras e investigas Pokémon vivos y salvajes.

Durante más de 20 años, los fans de Pokémon se han preguntado cuándo volvería Pokémon Snap, el exitoso título para Nintendo 64. ¡Estamos muy emocionados de anunciar que ya ha llegado el momento! Como su título indica, New Pokémon Snap es una aventura totalmente nueva que tendrá lugar en bellas islas repletas de Pokémon que están esperando a que los atrapes… ¡con el objetivo de tu cámara!"

Para recordar un poco cómo se jugaba Pokémon Snap aquí los detalles

- Las fotos se puntuaban de acuerdo a la pose, cantidad de pokémones iguales, algún momento especial, entre otros.

- Desbloquea nuevos objetos tras completar rutas.

- Las rutas se desbloquean luego de realizar ciertas acciones.

- Regresa a rutas anteriores con objetos nuevos para desbloquear nuevas y mejores poses.

Si bien, Pokémon Snap era divertido y entretenido, no duraba mucho y eso dejó con ganas de más a sus seguidores. Tras 20 años, Nintendo se ha animado a lanzar una nueva versión mejorada y que quizás cuente con mayor duración, pues los DLCs pueden ser una alternativa si tiene mucho público.

