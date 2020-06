Call of Duty: Warzone: desarrolladores ceden y modo favorito vuelve

Call of Duty: Warzone está por cumplir una semana con su Temporada Cuatro en unos días. Dentro de la hoja de ruta se mencionaba que ciertos cambios inesperados aparecerían en el playlist, sin embargo algunos de esos cambios tuvieron una negativa recepción por parte de los fans.

Welcome to Season Four! Click the link to check out the trailer and get a run-down on some of the new modes, maps, and other features that you can expect to see this Season! https://t.co/ZY4UFO09fK pic.twitter.com/msRO9WckaD — Infinity Ward (@InfinityWard) June 11, 2020

Justamente, durante el inicio del fin de semana con bonificación del doble de experiencia, la gente de Infinity Ward tuvo a bien retirar el modo Plunder. Este modo dentro de Warzone se ha convertido en el favorito de muchos por la rapidez de las partidas y la cantidad de bajas acumuladas.

El retiro de este modo tan dinámico y la presencia de Warzone Rumble 50 v 50 hizo que la comunidad tema lo peor. Por lo tanto, las protestas no se hicieron esperar en el modo de mensajes en Reddit y de tuits con diversa intensidad.

"Infinity Ward, Warzone Rumble fue un buen intento, ¿Pero podemos desecharlo y traer Plunder de vuelta? Joe Cecot (Director del multiplayer en Infinity Ward) no saquen Plunder en esta rotación (de playlist). Arreglen Plunder para mantener frescas las cosas."

@InfinityWard Warzone Rumble was a good try, but can we go ahead and make the decision to scrap it and bring back Plunder? @JoeCecot Don’t remove Plunder for the sake of rotation. Tweak Plunder itself to keep things fresh and fun. — Glenn Frye (@Glenn_nccu14) June 17, 2020

Felizmente las protestas llegaron a un buen fin el día de ayer, cuando Infinity Ward se dirigió a sus seguidores para comunicar acerca de la actualización del playlist del multiplayer.

Today’s #ModernWarfare playlist update is now live!

· Adding Gunfight 3v3 Snipers Only

· Adding Gunfight Blueprints

· Adding One in the Chamber

· Adding Realism Ground War



And for #Warzone players, we’ll be bringing Plunder variant, Blood Money back this Thursday, June 18th! pic.twitter.com/lhSfowI1yh — Infinity Ward (@InfinityWard) June 16, 2020

Fue el último párrafo el que le hizo el día a los fans de Warzone al confirmarse que Plunder, en su variante Blood Money, volverá este jueves 18 de junio. Nuevamente la voz de la comunidad se hizo escuchar.

