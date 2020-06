PlayStation 5: Amazon filtró precio de consola y parece razonable

Si bien ya se revelo la apariencia que tendrá PlayStation 5 el jueves pasado, el misterio ahora es el precio de la consola. Muchos analistas de mercado han lanzado sus estimados, indicando que esta no debería costar más de 599 dólares. Ya saben, para no repetir lo que pasó a los inicios de la vida de PlayStation 3.

Por el lado de Microsoft, aún tampoco se revela el precio de Xbox Series X. Pareciera como si los dos fabricantes estuvieran esperando a ver quien se atreve a revelar primero su precio de venta, con el fin de responder con una etiqueta de venta más competitiva.

Volviendo a PlayStation 5, el youtuber de tecnología Ben Geskin compartió con sus seguidores una captura de pantalla conteniendo el precio de la nueva consola de Sony en Amazon Francia.

PlayStation 5 Price: 499€?



Digital Edition: 399€? Not bad 👌 pic.twitter.com/JMA3Mj39U5 — Ben Geskin (@BenGeskin) June 16, 2020

El precio de las dos versiones de PlayStation 5 figuran en Euros al tratarse de la web de Francia. Tras hacer la conversión a dólares el precio de cada variante de esta futura consola queda así:

-PlayStation 5 (con lectora): US$562.00.

-PlayStation 5 (sin lectora): US$449.00.

El precio de estas consolas fue borrado horas después. Sin embargo, los precios que se podían apreciar podrían estar muy cerca de lo real tal y como también afirmaron cientos de usuarios de Twitter.

El supuesto precio de PlayStation 5 en el lejano oriente

Wario64, un usuario de Twitter dedicado a compartir las mejores ofertas en videojuegos, hizo un tuit el viernes pasado conteniendo una captura con un enlace de PlayAsia listando a PlayStation 5 y su supuesto precio final.

Prácticamente eran 700 dólares americanos lo que pedía esta página por la flamante nueva consola de Sony y sin contar los gastos de envío. Quejas, burlas y hasta precupación fueron la constante en el tono de los comentarios reaccionando al precio elevado de PlayStation 5.

La calma no llegaría sino hasta mucho después. Específicamente cuando otros usuarios notaron que la versión de PS5 designada para juegos en formato digital tiene asignado el mismo precio. ¿Menos componentes y el mismo precio? ¿Acaso la edición sin ranura de discos tiene algo extra que la otra no? ¿Qué sucede?

Precios "Placeholder", una práctica que siempre causa revuelo

Una práctica, más vista en el mundo de los artículos de tecnología, es ponerle un precio de referencia como "espacio reservado" (también llamados "placeholder") a algunos items que por el momento no cuentan con precio oficial. Incluso hay artículos sin foto (o que simplemente no existen) listados como "espacio reservado" y un precio referencial, tal y como vimos en el ejemplo de Amazon del Reino Unido líneas arriba.

Normalmente las webs de ventas suelen poner un precio elevado para desalentar a un potencial comprador. Ya cuando el producto en cuestión entra en stock, luego de toda logística respectiva del caso, el precio se corrige a uno que va acorde a la realidad.

Es más, ahora el apartado de PlayStation 5 en PlayAsia ya no indica precio alguno en ninguna de sus dos versiones:



Foto: captura PlayAsia

En resumen: hasta que Sony no se pronuncie a través de sus canales oficiales de comunicación, el precio de PlayStation 5 seguirá siendo un misterio. Eso sí, esperemos que no cueste "un ojo de la cara" y así evitar situaciones de endeudamiento. Es decir, ese remake de Demon's Souls no se va a jugar solo.

