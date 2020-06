Twitch: Pokimane alcanza los 5,000,000 de seguidores en la plataforma

Pokimane, quien es la mayor streamer femenina de la popular plataforma Twitch, alcanzó un hito el 16 de junio alcanzando la cantidad de 5,000,000 de seguidores. Ahora es el cuarto canal activo más seguido en la plataforma detrás de Turner ‘Tfue’ Tenney, Ali ‘Myth’ Kabbani y Jaryd ‘Summit1g’ Lazar.

Tanto Tyler ‘Ninja’ Blevins como Michael ‘Shroud’ Grzesiek también obtuvieron seguidores de más de cinco millones, pero ahora se transmiten exclusivamente en Mixer. Al superar la marca de los cinco millones, Pokimane agradeció en su cuenta de twitter a sus seguidores y calificó este logro de "locos".

Pokimane ha sido una de las streamers más populares y apreciadas de Twitch durante algún tiempo y se destaca del resto de las principales personalidades como la única mujer en un espacio extremadamente dominado por los hombres.

Como resultado de establecerse como uno de los principales nombres de Twitch, llegó a firmar hace algunos meses un contrato de exclusividad de varios años con el sitio, que probablemente tenga un valor de millones de dólares, para evitar el interés de plataformas de transmisión rivales como Mixer y YouTube Gaming .

insane.. thank you 💜



6th most followed channel on Twitch :) pic.twitter.com/PKW2YopJmm