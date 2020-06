FIFA 20: SBC ICON Prime + Solución, ¿vale la pena hacerlo? [FOTOS]

EA Sports vuelve a sorprender a sus fanáticos y saca en Desafíos de Creación de Plantillas el 'SBC' de ICON Prime, el cual estará disponible por 35 días y lo mejor todo: ¡es repetible!

Sin embargo, se generan varios dudas entre los 'gamers' y es si vale la pena hacerlo o no a estas alturas del FIFA 20, teniendo la oportunidad de completar otros 'SBC' a menor precio y que rindan mejor. Acá te despejamos esa y otras inquietudes.

El 'SBC' que todos pedían y esperaban que saliera antes de los TOTSSF (Team of the Season So Far), finalmente ya está disponible a través de los Desafíos de Creación de Plantillas: SBC ICON Prime.

Según indica el portal Futbin, hacer el SBC ICON Prime cuesta alrededor de las 280 mil monedas. Hay un total de 58 iconos que cuestan menos y hasta te podrías comprar a Nesta, un defensor 'chetado' y con la química 'sombra' es difícil de pasar.

Solo piden 88 de media, un jugador TOTSSF, Momentos TOTW o IF y química 55. Entonces, ¿vale la pena hacerlo? Sí. Con las recompensas de FUT Champions y Division Rivals de esta semana más otras medias guardadas, dicho SBC te puede rentar en 100k o menos.

Además, está la posibilidad de que te salga- con un poco de suerte, claro está- un Ronaldo, Ruud Gullit, Eusebio, Johan Cruyff, Ronaldinho, Pelé, Zinedine Zidane o Maradona. La respuesta es sí. A puertas del lanzamiento de FIFA 21, siempre es bueno probar cartas nuevas.

SOLUCIÓN AL SBC ICON PRIME

LOS ICON PRIME QUE TE PUEDE SALIR