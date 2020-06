Legends of Runeterra: un nuevo modo de juego llegará mañana

Riot Games reveló por primera vez planes para modos de juego expandidos en Legends of Runeterra ​​a fines de mayo, proporcionando breves detalles de cada uno y fechas de lanzamiento.

Pero desde entonces, el equipo ha estado tranquilo, dejando a los jugadores preguntándose qué esperar con el lanzamiento del Modo Gauntlet el 26 de junio y un Modo Laboratorio el 8 de julio.

Pero anoche, el director del juego Andrew "Umbrage" Yip respondió a un fanático en Twitter con una sorprendente revelación de que se espera que los detalles sobre los modos en LoR ​​caigan mañana.

@RiotUmbrage @kassadin_riot @PlayRuneterra I know you guys are super busy, but can you let us know when will we hear more about the upcoming gauntlets, labs etc? The game is awesome btw 😁😁