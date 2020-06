Apex Legends: versión para Nintendo Switch y cross-play confirmado

Los responsables de Apex Legends, Respawn Entertainment, anunciaron muy buenas noticias para los fans de este battle royale durante la conferencia digital EA Play Live 2020.



Foto: Respawn Entertainment

La primera, que curiosamente alegrará a muchos usuarios de PC, es que Apex Legends llegará por fin a Steam en primavera. De esta forma se acaba la exclusividad de este título en plataforma Origin de Electronic Arts. Estamos seguros que veremos a más jugadores unirse al battle royale insignia de EA.

La cuenta de Apex Legends en Facebook dejó en claro que el cross-play podrá ser activado y desactivado a voluntad del usuario. Esto no será impuesto como en el caso de Call of Duty: Warzone fuera de PlayStation 4.



Foto: captura de Facebook

Tal y como se aprecia en la imagen que encabeza esta nota, Apex Legends también hará su debut en la consola híbrida de Nintendo en primavera de este año. Si bien aún no se sabe cuando exactamente, se rumorea que su llegada será antes del evento de Halloween.

Choose your Legend, squad up, and fight your way to the top when @PlayApex comes to #NintendoSwitch this fall! pic.twitter.com/bvvTF8zWPP