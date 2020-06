Crash Bandicoot 4: It's About Time es clasificado en Taiwán

Un nuevo juego de Crash Bandicoot está en camino y se llamará: "Crash Bandicoot 4: It's About Time" y será desarrollado por Toys For Bob, el mismo equipo que nos trajo Spyro Reignited Trilogy. Incluso hasta se tiene una pequeña sinopsis del título gracias a una filtración de una fuente fidedigna.



Resulta que Crash Bandicoot 4: It's About Time ha sido clasificado recientemente por el Comité de clasificación juegos digitales de Taiwán. Esto normalmente ya sería el indicador inequívoco para que un anuncio oficial por parte de Activision, actuales dueños de Crash Bandicoot, sea inminente.

Acerca de Crash Bandicoot 4: It's About Time

En esta ocasión nuestro marsupial amigo dejará las carreras de lado y nos embarcaremos en un juego de aventuras. La forma en como el juego ha sido descrito en el Comité de clasificación juegos digitales de Taiwán es como sigue:

"Crash se relaja y está explorando su isla en su tiempo, 1998, cuando encuentra una máscara misteriosa escondida en una cueva, Lani-Loli. La máscara es una de las "Máscaras Quantum" y aparentemente sabe de Aku-Aku, ¡el amigo máscara de Crash! Con el regreso de las Máscaras Quantum y una Grieta Quantum apareciendo cerca a nuestros héroes, ellos deciden ir valientemente a diferentes tiempos y dimensiones para detener a quien sea esté detrás de esto."

Una filtración ya nos había adelantado este juego

A Activision siempre le gusta jugar con la prensa antes de lanzar nuevos títulos de Crash. Esto se hizo patente antes del anuncio de "Crash Team Racing: Nitro-fueled", en donde le mandó a algunos miembros de la prensa de videojuegos unos dados de peluche, ya saben, de esos que uno pone colgando de su espejo retrovisor.

Hace poco la prensa recibió un rompecabezas de 200 piezas con la imagen de una de las máscaras que estarán presentes en este juego. IGN compartió esta foto:



Sin embargo, el dato más antiguo acerca de Crash Bandicoot 4: It's About Time vino por parte de un usuario de Twitter, ViewerAnon, que normalmente se encarga de películas. En este tuit nos habla acerca de las máscaras y como es que estas serán importantes para el próximo juego de Crash, así como también de la presencia de Cortex como personaje jugable.



Por el momento esto es todo lo que sabemos acerca de Crash Bandicoot 4: It's About Time, estaremos al pendiente de más noticias al respecto y, sobre todo, al anuncio oficial y si es que solo se quedará en PlayStation 4 y Xbox One.

