Apex Legends: ¿Cuándo dara inicio el juego multiplataforma? [VIDEO]

Durante el EA Play Live del día de ayer, Chad Grenier, director de juegos de Respawn Entertainment, dejó caer el anuncio que muchos jugadores de Apex Legends han estado esperando durante algún tiempo: el juego multiplataforma se acerca para este año.

Aunque en el anuncio no se confirmó una fecha específica en la que llegaría, Grenier promete a los fanáticos que el cross-plataform en Apex Legends llegará en el otoño de 2020.

Junto con el anuncio de juego cruzado, también se reveló que el juego se está expandiendo a un nuevo territorio para atraer aún más jugadores. Apex Legends ya está disponible desde hoy para descargar en Steam para jugadores de PC, y también llegará a Nintendo Switch a finales de este año.

Esto significará que los fanáticos de Apex Legends de PC, ahora puedrán competir con los de Nintendo Switch, de Xbox y de PlayStation entre sí en Kings Canyon y World’s Edge.

El juego multiplataforma es algo que ha estado en el radar de Respawn durante algún tiempo, con Grenier y el gerente general Dusty Welch diciendolo a principios de este año que era una de las características más esperadas por la mayoría de los juegos de varios jugadores en estos días.

