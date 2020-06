Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition gratis para TODOS

Los fans de los juegos de pelea están siendo engreídos por la noticia que WB Games acaba de soltar. Resulta que Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition se encuentra gratis para descargar en todas las plataformas donde este título esté presente.

Be a hero while playing with friends and family. Injustice: Gods Among Us is available for free now on @Xbox, @PlayStation, and PC until June 25! #playathome #playtogether pic.twitter.com/8KP8nOJC9D