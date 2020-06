¿Si compro FIFA 21 para PS4, tendré que comprarlo despues para PS5?

EA reveló ayer que entregará una copia completamente gratis de FIFA 21 de PlayStation 5 o Xbox Series X a quien lo compre para Xbox One y PlayStation 4. Para esto, EA utilizará su sistema Dual Tititlement, que funciona en las plataformas PlayStation y Xbox. Esto se aplica tanto a las compras digitales como físicas.

Sin embargo, si tienes una copia física de FIFA 21 para PlayStation 4, deberá comprar una PlayStation 5 con una unidad de disco, ya que el disco debe estar en la unidad de la consola para poder reproducir el juego y conseguir así la versión actualizada.

El sistema Dual Tititlement te permitirá canjear una copia de FIFA 21 en Xbox Series X o PlayStation 5 de forma gratuita una vez que FIFA 22 se lance en 2021.

Feel Next Level 🎮⚽️#FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X ➡️ https://t.co/i8H6ot8dPS pic.twitter.com/EZ2CIZW3aT — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 18, 2020

Dual Tititlement también transferirá algunos de los datos guardados, incluidos el progreso de Ultimate Team y VOLTA Football. Pero perderá sus datos guardados de Temporadas en línea, Temporadas cooperativas, Modo carrera y Clubes profesionales.

Esto sucederá porque toda esta información está vinculada a consolas específicas y no se pueden transferir si actualizas su copia de FIFA 21.

EA anunció que FIFA 21 se lanzará el 9 de octubre para Xbox One, PlayStation 4 y PC. El editor no ha revelado una fecha para las consolas de próxima generación, presumiblemente debido al hecho de que aún no hay una fecha de lanzamiento oficial para esas nuevas consolas.

Finalmente, no hay información adicional sobre si EA cambiará el motor que usan actualmente para sus juegos llamado FROSTBITE, a un motor nuevo. El editor revelará más detalles sobre FIFA 21 a finales de este año.

