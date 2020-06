El nuevo juego de Crash Bandicoot se anunciaría este lunes

Hoy durante la mañana les reportábamos acerca de la existencia de "Crash Bandicoot 4: It's About Time". Este juego fue descubierto a través de un registro en el Comité de clasificación juegos digitales de Taiwán.



Foto: Gematsu

Según el registro, el juego será publicado por Activision (quienes poseen los derechos del conocido marsupial) y desarrollado por Toys for Bob. Estos últimos ya probaron ser un estudio muy talentoso tras su trabajo en Spyro Reignited Trilogy.

Hace unas horas la cuenta oficial en Twitter de Toys for Bob ha compartido un tuit con sus seguidores que ha llamado la atención de más de medio mundo por la forma particular de su redacción:

It’s almost TIME. More info on our next game is coming June 22!