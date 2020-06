Pokémon Sword y Shield: Zeraora ha sido derrotado por más de 1/4 de millón de jugadores

Los entrenadores en Pokémon Sword y Shield han experimentado desde hace unos días la primera parte del contenido descargable prometido por The Pokémon Company: Isle of Armor. Esta aventura llevó a muchos entrenadores a un territorio inexplorado en la Región Galar.

Tsunekazu Ishihara, presidente de The Pokémon Company, se dirigió a los jugadores de Pokémon en todo el mundo en una presentación hace exactamente dos días. Aparte de comunicarnos los proyectos en los que esta franquicia está involucrada, nos asignó un reto.

Los jugadores que compraron el DLC de pago ya tienen acceso a Isle of Armor. A manera de celebración, el equipo detrás del juego ha planeado una incursión Dinamax especial con el Pokémon misterioso Zeraora.

Lo curioso de esta incursión es que si un millón de jugadores llegan a vencerlo, hasta antes del 28 de junio, los entrenadores recibirán un Zeraora variocolor (shiny) a través de la aplicación Pokémon HOME.

Pues resulta que los jugadores de Pokémon Sword y Shield se han tomado muy en serio el reto de Ishihara y han participado en incursiones para dar cuenta de este Pokémon mítico felino. Pero, dos días después, ¿Cuántos entrenadores han salido victoriosos de esta incursión? La respuesta está en la cuenta oficial de Pokémon en Twitter.

Great start, Trainers! Over 272,335 of you have defeated Zeraora so far! 🏆 We're well on our way to our goal of 1 million!



Are you one of our victorious Trainers? Share a screenshot from your battle below. 👇 pic.twitter.com/mWEuvzWs5d