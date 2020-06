Crash Bandicoot 4: It's About Time es anunciado oficialmente

Crash Bandicoot 4: It's About Time fue el protagonista de la presentación de Summer Games Fest de hoy en la mañana. Paul Yan de Toys for Bob, conocidos por su trabajo en Spyro Reignited Trilogy, fueron los encargados de hablar al respecto con Geoff Keighley.

🌀😮🌀 Tune in June 22 @ 8AM PDT / 4PM BST for Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time reveal. Official reveal > leaks, promise 😉 pic.twitter.com/chSNyILcpn — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 21, 2020

Cabe resaltar que, días antes de esta presentación, ya se hablaba de reportes relacionados a la existencia de este juego acompañado a una pequeña sinopsis que nos detallaba, a grandes rasgos, lo que sería esta nueva aventura con Crash.

El subtítulo de este nuevo juego, "It's About Time" (Ya es la hora), hace referencia a que esta franquicia ya necesitaba regresar con un nueva aventura. Lo que busca también el equipo de Toys for Bob es integrar este juego a la trilogía original desarrollada por Naughty Dog.

Esto es una certeza ya que la saga continuará donde Crash Bandicoot: Warped quedó: Neo Cortex y Dr. N. Tropy están libres de su prisión y depende de Crash, Coco y sus amigos viajar en el tiempo y espacio para detener a estos tres no solo de tomarse el mundo, sino del multiverso entero.

Acerca de Crash Bandicoot 4: It's About Time

En esta ocasión nuestro marsupial amigo dejará las carreras de lado y nos embarcaremos en un juego de aventuras. La forma en como el juego ha sido descrito como sigue:

"Crash se relaja y está explorando su isla en su tiempo, 1998, cuando encuentra una máscara misteriosa escondida en una cueva, Lani-Loli. La máscara es una de las "Máscaras Quantum" y aparentemente sabe de Aku-Aku, ¡el amigo máscara de Crash! Con el regreso de las Máscaras Quantum y una Grieta Quantum apareciendo cerca a nuestros héroes, ellos deciden ir valientemente a diferentes tiempos y dimensiones para detener a quien sea esté detrás de esto."

Las máscaras son cuatro poderosos guardianes de tiempo y espacio que le dan a nuestros héroes el poder de alterar las reglas de la realidad y conquistar peligrosos obstáculos de nuevas y emocionantes maneras.

El año pasado PlayStation presentó un video en donde Crash estaba acompañado de Aku-Aku y Coco también tenía una máscara a su lado. Esa era Kupuna-Wa (la Máscara del Tiempo), la cual ralentiza el tiempo para permitir movimientos incluso más precisos.

La otra máscara presentada en el tráiler de lanzamiento: Ika Ika (la Máscara de Gravedad), permitirá que Crash y Coco salten de cabeza a pesar de las leyes regulares de la física.

El desarrollador Toys for Bob está preparado para esparcir estas (y otras dos caras amigas flotantes) a lo largo de docenas de niveles. Esto da como resultado una variedad de nuevos poderes y habilidades para Crash, que permiten una mayor variedad de retos y dificultades a medida que el juego avanza.

Crash Bandicoot 4: It's About Time llegará a Xbox One y PlayStation 4 el día 2 octubre de este año. Las preordenes ya están habilitadas.

