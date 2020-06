Call of Duty Mobile: pronto llegará mapa clásico de Modern Warfare 2

Modern Warfare 2, en lo que respecta a las experiencias multijugador de Call of Duty, está en los niveles superiores. Los mapas del juego tenían una sensación pequeña y caótica, y alentaban la posibilidad de volver a jugar.

De hecho, hemos visto regresar una gran cantidad de mapas MW2 en Modern Warfare de 2019, como Rust y Scrapyard. Rust también regresó en Call of Duty: Mobile, en la temporada 6.

Ahora estamos en la temporada 7, y las filtraciones anteriores sugirieron que se agregaría Highrise. La noticia, sin embargo, ahora ha sido confirmada por los desarrolladores del juego.

En un tweet del 2 de junio, la cuenta oficial de Twitter de CoD Mobile comentó que los jugadores "no querrían perderse esta vista". Se adjunta una imagen de Highrise en una puesta de sol más llamativa, lo que sugiere que el mapa puede haber sido ligeramente alterado para su implementación en el mundo de los juegos móviles.

El mapa se convirtió en sinónimo de trucos de Modern Warfare 2, gracias a la gran grúa y los tejados altos que dominan el área del techo principal del mapa.

👀 You wouldn't want to miss this view⁣⁣

⁣⁣

Coming soon to #CODMobile! pic.twitter.com/xRseOffd6S