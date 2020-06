The Last of Us Part II: lanzan petición para cambiarle la historia

The Last of Us Part II continúa dando de qué hablar. En esta ocasión la polémica va por una arista muy particular: su historia. Tal parece que centrarse en un relato de violencia y venganza le ha costado a la secuela ganarse muchos detractores.

Change.org es una web muy conocida de "activismo online" para iniciar peticiones de diversa índole. Este justamente fue el medio elegido por los jugadores inconformes con The Last of Us Part II para hacer que su voz sea escuchada.

Esta petición, iniciada por un usuario que lleva el nickname de "Joel Miller", ya ha sido firmada virtualmente por más de 2.700 personas y la cifra continúa aumentando con el paso del tiempo.

La web de la petición nos recibe con el siguiente texto redactado por "Joel Miller", recordemos que ese es el nombre del protagonista del primer juego que vio la luz en el año 2013. Deben saber que EL SIGUIENTE TEXTO CONTIENE SPOILERS DEL JUEGO, léanlo bajo su propio riesgo:

"The Last of Us Part II nos entregó un gameplay grandioso, gráficos y mecánicas; pero la historia es extremadamente mala. Mataron a nuestro personaje favorito y nos forzaron a usar a ese personaje que mató a Joel y se espera que conectemos con Abby durante la mitad del juego e incluso el personaje principal ni es Eliie. Queremos que Naughty Dog haga un remake del juego con las escenas que se vieron en cada tráiler con Joel y no hacer un cambio de personaje en los flashbacks. Necesitamos un remake de este juego porque es una tremenda falta de respeto a cada fan que esperó 7 años por esta secuela, necesitamos tener lo que merecemos y que no es este juego."



Este tipo de peticiones podrán acumular miles de firmas, pero no causarán mayor impacto sobre los desarrolladores. Es imposible que siquiera Sony considere volver a hacer el juego para complacer a un grupo de fans e ir en contra de la visión, acertada o no, del director.

The Last of Us Part II ya está disponible en exclusiva para PlayStation 4. Puedes leer la reseña de Oscar Soto en este enlace para que te enteres, sin spoilers, de lo que puedes esperar en este juego.

