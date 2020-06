Legends of Runeterra: nuevo modo de juego 'Gauntlets' está disponible

The Season of Fortune es la nueva temporada para Legens of Runeterra que traerá más que nuevas cartas a la mesa, ese es el objetivo principal de los desarrolladores, quieren asegurarse de que cada temporada en este juego se sienta diferente a la anterior.

Es por ello que la gente de Riot Games quieren incluirir nuevos modos y diferentes formas de competir, alentandonos a usar nuevas colecciones de carta.

Nuevas cartas y una nueva región vendrán al final de la Temporada de la Fortuna, dice Riot, y harán algunas actualizaciones para desarrollar el ecosistema competitivo de LoR, incluido un nuevo modo de juego competitivo llamado Gauntlets que viene con el próximo Parche 1.4.

Así mismo, habrán otras actualizaciones para cómo funciona Masters-tier LP, que también viene con la nueva versión, y la implementación del desafío amigo cross-shard, que estará disponible en un futuro parche 1.6.

Gauntlets estará disponible con el parche 1.4. Son modos competitivos de tiempo limitado con reglas únicas de construcción de mazos y se pondrán en marcha todos los fines de semana durante aproximadamente cuatro días en total, con intercambios semanales entre formatos en la rotación.

Como podemos ver en la imagen, el primer Gauntlet comienza el 26 de junio y utilizará reglas estándar de construcción de mazos mientras Riot Games prueba la tecnología subyacente.

El segundo tipo de Gauntlet, Singleton, se unirá a la rotación el 3 de julio y nos desafiará a construir un mazo usando no más de una copia de cada carta.

Aquellos que tomen un formato particular de Gauntlet recibirán un ícono especial, y si alguien logra siete victorias, obtendrán el ícono exclusivo de Gauntlet Conqueror.

Riot Games planea agregar recompensas más exclusivas y mejorar el modo Gauntlet en general, utilizando la tecnología para construir su camino a torneos a gran escala dentro de Legends of Runeterra.

El parche 1.4 también traerá un ícono parcial de reinicio e íconos de recompensa por nuestro desempeño clasificado durante la temporada de saqueo, un montón de nuevos elementos de personalización en la tienda, más de 20 cambios de saldo de cartas y reelaboraciones, y una actualización de LP de nivel Masters.

