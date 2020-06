Microsoft cerrará Mixer y se mudará a Facebook Gaming

Microsoft anunció que Mixer suspenderá su servicio desde el 22 de julio y unirá esfuerzos, desde hoy, con Facebook Gaming. Esta revelación cayó como un baldazo de agua fría para muchas personas que tienen a su streamer favorito en esa plataforma.

Mixer Partners, streamers, and community - today, we've got some very big news for you.



While we’ve decided to close the operations side of Mixer, we're officially partnering with @FacebookGaming and we're cordially inviting all of you to join.



📰 https://t.co/E1eMDvjYQb pic.twitter.com/554hHAXfaB