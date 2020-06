Ghost of Tsushima ya es gold apuntando al lanzamiento en julio

Los creadores de Ghost of Tsushima, Sucker Punch, han anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter que su más reciente juego ya entró en fase Gold. La ocasión fue conmemorada con una foto de todos los involucrados.

We’re thrilled to announce that #GhostOfTsushima has gone GOLD! This is the culmination of years of hard work from our team and we can’t wait to get it into your hands on July 17! pic.twitter.com/nidZvlqIIk