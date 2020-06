Call of Duty: Modern Warfare y Warzone se renuevan esta semana

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone ya recibieron con los brazos abiertos a la Temporada Cuatro y las novedades siguen llegando. En esta ocasión el blog oficial de Activision nos trae las características que llegarán esta semana.



Tengan en cuenta que las características que veremos serán implementadas en sus respectivos juegos durante la semana, no son inmediatas. Aparte, es también muy probable que otras características desaparezcan. Sin más preámbulos, veamos las novedades.

Call of Duty: Modern Warfare y Warzone semana 22/06/2020

All or Nothing hace su debut en Modern Warfare. Este será un modo free-for-all en donde los jugadores entrarán a batallar con un loadout prácticamente al mínimo. Consigue 20 bajas y la victoria será tuya.



Kyle "Gaz" Garrick llegará a Modern Warfare y Warzone como el nuevo operador de la semana. Este no viene solo ya que su respectivo bundle lo acompañará bajo el nombre del "Gaz operator bundle".



Hablando de bundles, son dos los que aparecerán esta semana en la tienda. Espero no que no estés con hambre ya que "The Munchies" llegará con un plano de arma para la P90.



El segundo bundle de la semana viene en la forma de "Megacity Menace" con planos de arma para la Holger-26 y la Striker. No te los pierdas.



Forma parte activa del caos dentro de una serie de mapas que normalmente son 6v6 y que en esta semana serán 10v10. ¿Conflictos rápidos? ¿Bajas fáciles? ¿Spawn kills? ¿Soltar tus killstreaks y arrasar con la competencia? Todo eso que quieres y más en el playlist Chaos 10v10.



Warzone tendrá todo lo que te encanta esta semana: Battle Royale Solos, Dúos, Tríos y Quads. Aparte Plunder se quedará con su modo Blood Money para cuatro jugadores. Como extra Warzone Rumble se queda a pesar de las quejas de todo el mundo.



