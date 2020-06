Apex Legends: EA confirma versión móvil ¿Cuándo será su lanzamiento?

En un reciente videollamada de los Investor Fireside, el CEO de Electronic Arts, Andrew Wilson, anunció que Apex Legends Mobile finalmente se lanzará en 2020. El segmento de video fue publicado en Twitter por Daniel Ahmad, de Niko Partners.

Para aquellos que no lo saben, será un lanzamiento suave, lo que significa que cuando un desarrollador prueba el mercado con un juego nuevo, lo lanzan a través de regiones seleccionadas para probar cómo se desarrolla, y para solucionar posibles errores antes del lanzamiento oficial.

Piense en ello como la versión móvil de acceso temprano. Actualmente, muchos otros grandes juegos están en lanzamiento suave, incluidos League of Legends: Wild Rift y Fallout Shelter Online, y así existen muchos otros juegos móviles que van por ese camino.

Pero esto significa que veremos una versión jugable de Apex Legends Mobile más temprano que tarde. Tanto PUBG como Fortnite han estado en dispositivos móviles, de alguna forma, por un tiempo, y Apex es el último de los grandes royales de batalla que hará este movimiento,From EA's Investor Fireside Chat today:



"Apex Legends in soft launch by the end of this year (on mobile)".



(Thanks @ApexLatest for the video) pic.twitter.com/0UM8A3XO93

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 22, 2020

¿Podrá superarlos y reclamar la corona para sí mismo? Es una incógnita, pero como siempre, ¡estamos entusiasmados de tener más juegos geniales para jugar!

En el chat de inversores, Wilson también mencionó que Plants vs Zombies 3 ya está en lanzamiento suave. Con la continua popularidad de Apex en PC, tenemos curiosidad por ver cómo jugará una IP tan querida en el ámbito móvil.

Pero aún tenemos un poco de tiempo para esperar primero. Si ya estás ansioso por enfrentarte a oponentes en PvP intenso, asegúrese de estar atento para futuras noticias de Apex Legends Mobile.

