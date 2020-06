Call of Duty Mobile: Gulag llegará a finales de esta semana [VIDEO]

Call of Duty Mobile sorprendió a todos al expandir el mapa de Battle Royale en la Temporada 7. Además, la temporada actual introdujo contenido nuevo y fantástico en el modo COD Mobile Multiplayer. Sin embargo, los jugadores están esperando parte del contenido prometido de la Temporada 7, incluido Gulag.

La espera finalmente terminará esta semana pues Call of Duty Mobile anunció que Gulag saldrá más adelante durante esta semana. Lo que es más, es que el Gulag está vinculado al modo multijugador Gunfight 2v2, que también llegaría a COD Mobile junto con Gulag.

Los jugadores familiarizados con Gulag están emocionados de escuchar que el mapa 1v1 favorito de los fanáticos llegará a Call of Duty Mobile. Esto se debe a que este pequeño mapa ya es uno de los favoritos de los fanáticos en Call of Duty Warzone.

Sin embargo, en COD Warzone, el Gulag está vinculado con el Battle Royale. Los jugadores que mueren por primera vez en partidas de BR van al Gulag, donde tienen la oportunidad de revivirse.

¿Y esto que significa? En Call of Duty Mobile, el mapa Gulag no estará conectado con el modo Battle Royale. Solo será un mapa multijugador normal, al igual que todos los otros mapas en Call of Duty Mobile.

Por otro lado, el modo enfrentamiento 2v2 Gunfight es increíblemente popular en Call of Duty: Modern Warfare. Por lo tanto, es increíble que el modo de juego llegue también a Call of Duty Mobile. Y el hecho de que esté vinculado con Gulag hará que las cosas sean más emocionantes.

No tenemos todos los detalles de como exáctamente serán montadas estas novedades en Call of Duty Mobile pero estamos seguros que será algo que todos probaremos apenas tengamos la oportunidad.

