Fortnite: Diplo vuelve al escenario con Young Thug y Noah Cyrus

Fortnite acaba de anunciar una nueva Fiesta Campal. En esta ocasión el artista Diplo estrenará su nuevo disco, que lleva como nombre "Diplo Presents: Thomas Wesley", para el deleite de todos los asistentes en vivo.

Take your llama down to Party Royale and dance til you can’t no more cause Thomas Wesley is comin’ to town.@diplo Presents: Thomas Wesley with special guests @noahcyrus and @youngthug LIVE at the Main Stage June 25 at 9 PM ET / 6 PM PT pic.twitter.com/bqeMIA2aMe