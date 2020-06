Tony Hawk's Pro Skater 1+2: fecha del demo confirmada

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 fue uno de esos anuncios que emocionó a muchos jugadores arriba de los 25 años el mes pasado. Lo curioso es que, aparte de confirmar skaters para elegir dentro del juego, no se sabía más acerca del juego ni del demo que prometieron. Hasta hoy.

Drop into #THPS with the next generation of skaters! Get ready to hit insane new tricks and combos 🛹 Pre-Order digitally and get access to the Warehouse Demo, available August 14, 2020. 🎮 pic.twitter.com/LZ1NTvKrjU