Valorant: Ninja participará en el torneo T1 con su 'Team Ninja' [FOTO]

La escena de esports de Valorant está despegando lentamente y el T1xNSG Valorant Showdown comenzará el 26 de junio. Los fanáticos están muy emocionados de ver qué equipo saldrá a la cabeza.

Desde TSM hasta T1 y Sentinels, muchos grandes nombres se han inscrito para participar en el evento de Valorant. Curiosamente, ha habido otra última incorporación a la lista de participación que los fanáticos de Fortnite seguro estarán muy contentos de ver.

La estrella de Fortnite, Ninja, ha confirmado su participación en el T1 Showdown, bajo Team Ninja. Tendrá a Michael 'sonii' Sherman, el ex profesional de Fortnite Austin 'Morgausse' Etue, el ex profesional de Apex Legends Greg 'Grego' McAllen y el ex profesional de CS: GO Alex 'Lex' Deily como sus compañeros de equipo.

A diferencia de Ninja; Lex, Grego, Morgausse y Sonii buscan establecerse en la escena profesional de Valorant. Son bastante serios acerca de tener una carrera en esta nueva IP de Riot Games y buscarán darlo todo en la próxima invitación.

T1xNSG Valorant Showdown es la tercera competencia importante de Valorant de la serie Ignition después del G2 Esports Valorant Invitational en Europa y el RAGE Valorant Japan Invitational.

El CEO de T1, Joe Marsh, dice: "Estamos encantados de asociarnos con Nerd Street Gamers para llevar el primer evento de la Serie Valorant Ignition de Riot Games a Norteamérica".

Además de los equipos que participarán en el T1, hemos invitado a algunos de los nombres más importantes en los juegos para luchar por el récord de premios de $ 50K en América del Norte. Esperamos compartir algunos elementos de programación emocionantes a medida que nos acercamos al evento.

Esta T1 Showdown será grande. Como Riot Games ha tomado la iniciativa de incluir a la comunidad de aficionados en el grupo de Esports de Valorant, podríamos ser testigos de algunas estrellas en ascenso una vez que comience la competencia el 26 de junio.

