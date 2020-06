FIFA 20: Player Momentos Marcus Rashford, ¿merece la pena? [FOTO]

Este martes, EA Sports sorprendió a propios y extraños al sacar el Player Moments de Marcus Rashford en SBC. Esta singular carta tiene una historia detrás: las contribuciones con la comunidad por obligar a que el Gobierno británico siga pagando los comedores escolares a los niños pobres. Eso es una fuerte razón.

Lo otro está ligado con su cuatro de pierna mala. Sí, así como lo lee. EA Sports le aumentó una estrella más a su zurda, haciéndolo un delantero muy completo por todo el frente de ataque en el FIFA 20.

La carta TOTSSF (Team of the Season So Far) de Marcus Rashford es una descomunal carta, pero esta solo posee tres de pierna mala. Si bien es letal por las bandas y como único en punta, sumado a su cinco de filigrana, las tres de pierna mala lo hace un jugador más.

Ahora, su nueva carta Player Moments figura con 5 de habilidades y 4 de pierna mala, convirtiéndolo en un delantero completo. A ello hay que agregarle que hacer link verde con Daniel James, Jesse Lingard, Greenwood, Harry Maguire y Wan-Bissaka.

Entonces, ahí viene la duda si conviene hacer el Player Moments o ir por su carta TOTSSF. Acá te lo decimos, basándonos en su precio/calidad.

¿Merece la pena Player Moments Rashford?

Según se puede apreciar en las votaciones en Futbin, sí merece la pena porque ahora posee cuatro de pierna mala. Si bien hacer este SBC cuesta alrededor de 215 mil monedas y el TOTSSF vale 260 mil monedas, sí lo vale.

Otro dato a considerar es que figura como centrodelantero (DC) y no como extremo izquierdo (EI), por lo que le puedes dar química de varias maneras. Dicho SBC expira en seis días y piden dos plantillas, ¿te lo harás?

Los Diablos Rojos

1 jugador del Manchester United

1 jugador TOTSSF o TOTW

84 de valoración

80 de química



Los Tres Leones

1 jugador de Inglaterra

1 jugador TOTSSF o TOTW

85 de valoración

75 de química