Jugadores de Call of Duty: Warzone piden retiro de este modo

El inicio de la Temporada 4 de Call of Duty: Warzone vino junto con la llegada de ciertas novedades para este battle royale. En aras de mantener un estilo de juego lo suficientemente fresco, el equipo de Infinity Ward puso a disposición de sus jugadores: Warzone Rumble.

Brevemente explicaré de lo que se trata este modo: un área pequeña del mapa de Verdansk enfrentará a 2 equipos, de 50 integrantes cada uno, a hacer más puntos que el otro. ¿Simple verdad? Lamentablemente la inclusión de ese modo no les cayó bien a todos los jugadores.

Sobre el papel la premisa suena bastante bien, es más, hasta Fortnite cuenta con un modo parecido. Sin embargo, en la ejecución, Warzone Rumble no resultó entretenido y mucho menos divertido. Muchos jugadores, la mayoría muy vocales en redes sociales, han hecho sentir su parecer al respecto.

Basta con solo darse una vuelta por Twitter para encontrar la opinión de las personas con respecto Warzone Rumble. Aquí un usuario, la semana pasada, esta bastante ofuscado por su inclusión en favor de Plunder.

Warzone Rumble might just actually be the worst game mode I've ever played in COD history. Even worse than Spectre (Bounty Hunter/Blackout). Please just get rid of it and bring back Plunder.

Algunos reconocen que en este modo los francotiradores son una fuerza a tener en consideración y que pueden llegar a ser irritantes.

Snipers really the worst part about Warzone Rumble. This mode be giving me anxiety, too much going on lmao



You think you got a clear shot and they lighting your ass up smh