Pokémon UNITE causó reacciones negativas en su comunidad

Pokémon UNITE fue el protagonista del más reciente "Pokémon Presents". El presidente de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, se dirigió a sus fans en una presentación pre-grabada para revelar su proyecto más nuevo. Sin embargo, las buenas intenciones de la compañía se vieron opacadas por la recepción de los fans.

Esta reacción fue provocada por miles de fans en todo el mundo que esperaban otro tipo de anuncio, como un nuevo juego más en la serie de "Let's Go" o un remake de un juego de generaciones pasadas.

Esto se hizo patente en la forma de "dislikes" en la presentación de Pokémon UNITE del canal oficial en YouTube de The Pokémon Company. Estos han alcanzado una cantidad inusualmente alta de pulgares hacia abajo.





Inclusive el tráiler dedicado al juego también ha pasado por el mismo tratamiento





En Twitter las opiniones con respecto al juego no son diferentes aunque haya un límite de 140 caracteres. Incluso se deja ver la "decepción" sentida por algunos al esperar algo... que jamás se anunció.

"Estoy tan decepcionado con The Pokémon Company. Me desperté con noticias de Pokémon Unite y nada de noticias de Crown Tundra o los remakes de Johto y Sinnoh. Desperdiciaron todo un video en esa basura."

I'm so disappointed with the Pokemon company I woke up to Pokemon unite no news about crown tundra or remakes for Johto and sinnoh. A wasted a whole video and time on that crap 🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🤷🤷🤷🤷🤷🤷🤷 @TyranitarTube — Ran2u (@Ran178937217) June 24, 2020

Algunos, un poco más calmados, no sintieron particularmente nada acerca de este nuevo juego.

"Pokémon UNITE me es indiferente. No estoy enojado, no me parece grandioso ni malo. Solamente 'meh'. No necesitaba su propia presentación"

Pokémon Unite is just whatever

Not annoyed, not great not bad. Just meh. It didn't need it's own presentation though. #PokemonPresents — Motor_Michael (@XMotorMikeX) June 24, 2020

No se le puede culpar a The Pokémon Company por querer incursionar en otros géneros. Si bien el anuncio de Pokémon UNITE tomó por sorpresa a propios y extraños, este solo podría ser el comienzo de un nuevo esport. Ya veremos como es que el público trata a este juego en el futuro.

