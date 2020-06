Fortnite: todo lo que debes saber del evento "Noche de Pelis"

Fortnite sigue con sus experimentos y esta vez es el séptimo arte el que se hará presente en la isla de este battle royale. Tal y como reportábamos, hace casi un mes exactamente, tres películas del aclamado director Christopher Nolan serán proyectadas para disfrute de todos los jugadores.

Just announced during the Tenet trailer premiere - Christopher Nolan is bringing one of his iconic films to @FortniteGame this summer for a full length free screening for fans! pic.twitter.com/ZzmqvhYlpW