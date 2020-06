FIFA 20: Con De Bruyne, Benzema y Haaland, volvió el Team of the Week [FOTO]

Volvió el 'Equipo de la Semana' en FIFA 20 con brutales cartas de la Premier League y Bundesliga. Hay dos jugadores que llaman mucho atención: Kevin de Bruyne y Erling Haaland.

Ambos jugadores obtuvieron una mejora con respecto a su carta normal, y son una buena opción para los 'gamers' que no tienen tantas monedas para comprarse los 'TOTSSF' (Team of the Season).

Miles de 'gamers' ya habían perdido las esperanzas de ver un nuevo 'Equipo de la Semana' cada miércoles, debido a la propagación del coronavirus a nivel mundial.

Sin embargo, esto se viene controlando en diversos países, por ende, volvió el fútbol en las principales ligas de Europa. Ahora y premio a sus desempeños en la última fecha, algunos consiguieron su primer 'IF' y otros, como Kevin de Bruyne, su tercer IF.

A continuación le mostramos la lista completa con medias oficiales del 'Equipo de la Semana 38', que estará disponible por una semana a través de sobres. Algunos de ellos te pueden salir mañana en las recompensas de Division Rivals.

De Bruyne (96), Benzema (91), Haaland (90), Zapata (88), Visca (88), Azpilicueta (87), Nkoulou (87), Saint-Maximin (86), Stindl (85), Chilwell (84), Sepe (84), Weerghost (86), Ings (84), Rafinha (84), Boyata (84), Jordi Masip (84), Nsame (83), Marcos Llorente (83), Pellegrino (79), Fabio (75), Lauritsen (75), Porsteinsson (74) y Sibley (65).