Valorant: los juegos clasificados se retrasan por error del juego

El pasado 23 de junio, Riot Games reveló las notas para el parche 1.2 de Valorant, una actualización que agregaría un modo competitivo al juego junto con varias actualizaciones de agentes, cambios en Spike Rush, cambios en el mapa, ajustes de HUD / UI y más.

La comunidad de Valorant ha esperado pacientemente a que los juegos competitivos o clasificados estén disponibles nuevamente, y esta vez el día había llegado ... pero por un tiempo muy corto.

Algunas horas después del nuevo lanzamiento del parche 1.2, el director de juegos de Riot Games, ziegler, publicó malas noticias para nosotros. Hay un error que nos hace engendrar con nuestros enemigos ... divertido, pero urgente de solucionar.

Varios jugadores han informado sobre este error, por lo que Riot Games decidió cerrar los rankings y no activcarlos hasta que se solucionen este y todos los demás errores que presentaba el juego.

Un par de horas después del mensaje de Ziegler, la cuenta oficial de Valorant en ingles actualizó la información con más malas noticias:

We found another bug that puts competitive at risk, so we're holding off turning on ranked for a while longer. Sorry for the delay, we're working as fast as possible to get a fix and, when we get one, we'll turn ranked on. Predicting a day or two, but nothing confirmed yet.