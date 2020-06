Afiliados de Method terminan su relación con la organización luego de acusaciones de acoso sexual

La organización de Esports Method perdió algunos de sus streamers afiliados hoy y podría estar sin su equipo de Path of Exile luego de una serie de acusaciones de acoso sexual que involucraron a uno de sus ahora antiguos asaltantes de WoW, así como a su co-CEO.

A principios de esta semana, el equipo despidió a Method Josh después de que varias mujeres en Twitter hablaran sobre casos de presunto acoso sexual dirigido a menores. Josh fue expulsado de Twitch el año pasado y un informe del 2019 detalló numerosos casos de conducta sexual inapropiada por parte del streamer.

Además del despido de Josh, Method colocó a su co-CEO, Sascha Steffens, en licencia no remunerada por acusaciones de conducta sexual inapropiada de dos mujeres que datan de 2015. La organización está llevando a cabo una investigación de terceros para determinar el futuro de Steffens.

Después de estos desarrollos, varias personas afiliadas a Method, incluidos los jugadores de Preach y WoW Classic, Esfand, Payo y TipsOut, han terminado sus relaciones con la organización.

La mayoría de las conversaciones sobre esta situación se centran principalmente en las acciones de Josh.

Debido a la historia pública de Josh que involucra un presunto acoso sexual, los recientes reclamos que se han presentado en su contra, incluidos varios de mujeres menores de edad, han hecho que la gente se pregunte por qué la organización lo mantuvo durante tanto tiempo.

We can confirm we will not be working with Method in the future.

We are sickened to hear of the allegations made given that we should all be using to use our platform to create a fun yet safe environment for our communities.

What has happened is NOT ok.https://t.co/2ugg5LQ82V — Mike (@PreachGaming) June 25, 2020

"Pregunté sobre el Método Josh repetidamente y directamente", dijo Preach. "Me dijeron que no era un gran problema, se había solucionado y que no era un problema".

Mientras que Preach personalmente nunca fue miembro oficial de Method, ha trabajado con la organización durante sus numerosos eventos de incursión de Race To World First como locutor.

En un video en su página de Twitch, Preach explicó exactamente por qué la situación con Josh ha llevado a su decisión de no seguir trabajando con Method. Como padre de dos hijos, Preach dijo que se siente "horrible" y parecía visiblemente angustiado mientras expresaba sus emociones en torno a las circunstancias.

"Tengo que creer que alguien en ese equipo sí sabía algo ... y decidió ponernos a mí y a los otros lanzadores en una posición en la que hablar de él", dijo. "No sé quién sabía qué, y ese es el problema. Esa incertidumbre de que no estamos siendo atendidos y otras personas no están siendo atendidas, no podemos trabajar con eso ".

Además del anuncio de Preach, numerosas personalidades de Twitch que trabajan bajo el estandarte del Method han dicho que ya no representarán a la marca.

Los jugadores de WoW Classic TipsOut, Esfand y Payo han tuiteado individualmente que están terminando sus relaciones con la organización. Esfand y Payo son dos de los streamers clásicos más populares en Twitch y TipsOut ha ganado fama en la comunidad por su mano en la organización de un cuerpo de torneo PvP llamado Classic Duelers ’League.

I've been partnered with Method for quite some time and we've been in negotiations for a contract renewal for the last few months.



All things considered, I've come to the decision to decline the offer and move on from Method and explore my options as a free agent. — Esfand (@EsfandTV) June 25, 2020

Junto con las personalidades clásicas de transmisión de la organización, sus jugadores de Path of Exile han decidido que eliminarán todas las marcas de Method de sus respectivas cuentas de Twitch y Twitter mientras deliberan colectivamente sobre lo que implicará el futuro del equipo.

I and the PoE Method Team will be removing all Method branding from our Twitch & Twitter accounts, and are currently deciding what permanent steps to take. — Zizaran (@Zizaran) June 25, 2020

El miembro del equipo, Zizaran, que también forma parte del Consejo de Seguridad de Twitch, publicó las noticias en Twitter el día de hoy. El equipo de POE de Method está formado por cinco jugadores y Viyro, que se desempeña como gerente del equipo.

