Todo lo que necesitas saber de Brime, la nueva plataforma de streaming

La semana pasada ha sido un período de dias revoltosos para la comunidad de jugadores y streamers, por decir lo menos. Con Microsoft cerrando la tienda en Mixer, y al Dr. DisRespect siendo baneado y eliminando su canal de Twitch, aparecen los rumores de una nueva plataforma llamada Brime.

Twitch emitió una declaración pero no detalló ninguna razón particular para el ban de Dr. Disrespect. Solo indicando que sus Pautas de la comunidad se aplican a cada streamer en la plataforma, independientemente de su importancia.

Twitch o el Dr. DisRespect no han explicado la razón, y este último tuiteó que aún no había sido contactado por nadie de Twitch con respecto a la prohibición.

Champions Club, Twitch has not notified me on the specific reason behind their decision... Firm handshakes to all for the support during this difficult time. -Dr Disrespect

En medio de toda la confusión, la revisa especializada de 4chan han estado activos lanzando conspiraciones como Dr DisRespect, Shroud y Ninja uniéndose para construir una plataforma de transmisión completamente nueva.

Keemstar, una destacada personalidad de Internet y streamer, recientemente twitteó una teoría de 4chan y sobre una nueva plataforma llamada Brime.

Brime es una plataforma de transmisión aparentemente nueva que surgió de la nada. Aparentemente programado para comenzar sus operaciones el lunes, Brime afirma en su biografía de Twitter que dice:

"#Brime un nuevo servicio de transmisión. Creemos que los juegos son divertidos. Hasta pronto. Aún no tenemos un sitio ".

Por alguna extraña razón, esto parece más una parodia de South Park que una plataforma de transmisión real. La razón por la que Brime se ha relacionado con el Dr. DisRespect, Shroud y Ninja es porque el Twitter de Brime sigue a un puñado de streamers populares, incluidos los mencionados.

Brime ha sido llamado varias veces durante la semana, y la gente ha cuestionado su autenticidad. Sin embargo, no se necesita mucho para descubrir la legitimidad de la supuesta plataforma.

La gente está llamando a Keemstar por vender lo que podría ser un troll de 4 canales, que no es desconocido en Internet. La teoría de 4chan publicada por Keemstar se desmorona bastante rápido una vez que se analiza con más cuidado.

“How dare the internet try to figure out what’s going on! I’m Slasher AAA esport reporter that knows what going on & I’ll tweet I know but not report what’s going on.... “ You’re such a pompous joke. https://t.co/A30HC0hKy1