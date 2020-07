Call of Duty: Modern Warfare y Warzone se renuevan con el parche 1.23

Call of Duty: Modern Warfare estrena hoy su "Temporada Cuatro Reloaded". Esta llegará en la forma de la versión 1.23 del juego y ya está disponible para ser descargado en PlayStation 4, Xbox One y también en PC a través de Battle.net, el launcher oficial de Activision Blizzard.

Season 4 is about to get even bigger.



✅ 200 players in #Warzone

✅ New ways to play

✅ New gear



