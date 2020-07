Crash Bandicoot 4: It's About Time no tendrá microtransacciones

Hace una semana se revelaba el nuevo juego de Crash Bandicoot bajo el sello de Activision: Crash Bandicoot 4: It's About Time. Esta nueva entrega fue protagonista de diversas filtraciones días antes de su revelación oficial e incluso, luego de esta, de rumores indicando que incorporaría algún tipo de micropago.

Esto no sería nada del otro mundo considerando que Activision es quien se encarga de editar el juego. Esta empresa ya se ha ganado una fama entre los fans de los videojuegos al implementar microtransacciones a sus títulos incluso tiempo después de haber sido lanzados al mercado, como fue en el caso de Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Hoy, hace unos minutos, el equipo de Toys for Bob, quienes tienen a cargo el desarrollo de Crash Bandicoot 4: It's About Time, han emitido un breve comunicado en su cuenta oficial de Twitter aclarando el tema de las microtransacciones.

We're seeing confusion about #MTX in @CrashBandicoot 4 and want to be 💎 clear: There are NO MICROTRANSACTIONS in #Crash4. As a bonus, the Totally Tubular skins are included in all digital versions of the game.