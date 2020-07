Crysis Remastered retrasa su fecha de lanzamiento

Crysis Remastered fue anunciado en abril luego de una pequeña campaña de intriga en Twitter en la que muchos centraron su atención. El equipo de Crytek volvería a trabajar en este recordado shooter el cual sirvió, en su momento, como referente de los gráficos en videojuegos.

Hace unos días se pudo ver un adelanto de como es que luciría Crysis Remastered, esto fue posible gracias a la filtración de su tráiler en la Microsoft Store. En el video promocional se apreciaban ciertas escenas clave de la historia que varios ya conocen.

Sin embargo, algo no andaba bien. La reacción de la gente fue unánime: el juego no se veía con la calidad esperada. A pesar de ser un juego con más de diez años, esta versión remasterizada no estaba a la altura de las expectativas de todos modos.

Hoy el equipo de Crytek rompió su silencio y compartió un comunicado con todos sus seguidores. En el comunicado se indica que el lanzamiento del juego se movería a una fecha posterior sin especificar.

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3