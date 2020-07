Fortnite: se filtran los desafíos de las semanas 4 y 5

La llegada de la actualización 13.20 de Fortnite trajo consigo una serie de novedades que los jugadores ya están disfrutando. Oculto en esta actualización se encuentran los datos con las instrucciones pertenecientes a los desafíos de las semanas que vienen.

Los dataminers incluso ya pudieron acceder a algunos desafíos, pero estos no podrán ser completados sino hasta la llegada de la fecha respectiva en que estarán activos. El video adjunto describe la forma en como completar un desafío del cual ya hemos reportado y que estará activo desde el 2 de julio.

De no mediar inconvenientes la semana 4 comenzará el 9 de julio y tendrá los siguientes desafíos:



Foto: iFireMonkey

-Registra cofres en Señorío de la Sal (0/7).

-Eliminaciones en Setos Sagrados (0/3).

-Recoge anillos flotantes en Parque Placentero (0/1).

-Completa una vuelta en ''Motorboat Mayhem'' (0/1).

-Termina en el top 25 tras aterrizar en Finca Frenesí (0/1).

-Recoge metal en Plataforma Patituerta (0/200).

-Baila delante de una cámara por 10 segundos en Arenas Ardientes (0/10).

-Registra cajas de munición en Acumulaciones Airadas (0/7).

-Aplica daño sobre oponentes en La Autoridad (0/200).

De no mediar inconvenientes la semana 5 comenzará el 16 de julio y tendrá los siguientes desafíos:



Foto: iFireMonkey

-Registra cofres en Arenas Ardientes (0/7).

-Eliminaciones en Ciudad Comercio (0/3).

-Utiliza un tarro luminiscente o la pistola de bengalas en Campo Calígine (0/1).

-Acaba en el top 25 tras aterrizar en El Yate (0/1).

-Pesca peces en ''Craggy Cliffs'' (0/5).

-Mejora un arma en Señorío de la Sal (0/1).

-Recoge anillos flotantes en Acumulaciones Airadas (0/1).

-Registra cajas de munición en La Fortilla (0/7).

-Banco de Mejoras portátil: una característica de esta nueva actualización es la capacidad de contar con el Banco de Mejoras en donde quiera que te encuentres. Esto es posible al aproximarte a cualquiera de estas estaciones de mejoras y usar tu pico frente a ellas. Pronto verás que esta comienza a agitarse y que luego se convertirá en un item que podrás poseer.

Si bien el Banco de Mejoras portátil ocupará un sitio en tu inventario de armamento, el hecho de poder mejorar tus armas en el momento que más se antoje no tiene precio. Si ves uno en tu camino, asegúrate de obtenerlo, ya que cuando tengas el suficiente material te será útil.

-Pistola de bengala: esta arma será tu aliada para destruir edificaciones enemigas. La pistola de bengala es un arma con seis balas que tienen la particularidad de ser incendiarias. Un buen impacto hará que las estructuras tomen daño con el paso del tiempo e incluso hacer que tus enemigos queden expuesto si es que estaban tras un arbusto.

found the flare gun from a normal chest pic.twitter.com/0NzBb0aATw

Su tiempo de recarga, de 1.5 segundos, podrá dejarte a merced de jugadores más agresivos. Un buen impacto con la pistola de bengala podrá quitarle a tu oponente de turno 60 puntos. Ten en cuenta que este item aparecerá en los cofres normales.

-El agua comienza a retroceder: con esta actualización, algunos usuarios han notado que el agua está cediendo algo de terreno en algunos puntos. ¿Acaso las cosas podrán volver a como estaban antes del evento Doomsday?

The Water is starting to drain in some areas. #Fortnite pic.twitter.com/aNmwX8HriM