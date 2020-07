Call of Duty: Modern Warfare mejoró este perk silenciosamente

Con la Temporada Cuatro en efecto desde la semana pasada, muchos cambios llegaron a Call of Duty: Modern Warfare y también a Warzone. Las notas del parche nos informaban de diversas características que cambiarían, pero nadie imaginó que una de ellas sería un perk, o "ventaja", que mejoraron silenciosamente.

You all can keep your Ghost and Cold-blooded and I'll keep my High Alert perk that tells me I'm about to be shot in the back. I might still lose but I get a fighting chance. #warzone #CoDclips pic.twitter.com/kt9zW4GL8o