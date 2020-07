Hyper Scape: Battle Royale de Ubisoft se revelará hoy en twitch [FOTO]

El 29 de junio, se informó que el famoso estudio de Ubisoft en Montreal se estaría hundiendo en el mercado de Battle Royale. El nombre Hyper Scape se extendió rápidamente por las redes sociales, creando un gran revuelo entre jugadores y fanáticos.

Algunos miembros del equipo de desarrollo revelaron algunas fotos de cómo se ve el Battle Royale, incluidos algunos jugadores que luchan, con una que usa un alcance de aspecto interesante en su arma.

A medida que el entusiasmo continúa creciendo hacia el lanzamiento de la PC, Ubisoft continuará soltando algunos detalles. Sin embargo, lo primero sucederá como parte de las transmisiones de Twitch.

Teaser website for Ubisoft's new game Hyper Scape (battle-royale with heavy Twitch integration) is live



