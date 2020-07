Catan: World Explorers es el último proyecto de Niantic [FOTOS]

El creador de Pokémon Go, Niantic, reveló a través de Eurogamer que su último proyecto es Catan: World Explorers, otra aventura basada en la ubicación que se basa en una exitosa franquicia. Este título viene despues de los anteriores lanzamientos de Niantic (Ingress, Harry Potter: Wizards Unite, Pokémon Go).

Este, por supuesto, se basa en el juego de mesa masivo Catan: World Explorers, que te reta a recolectar un montón de recursos, como ladrillos, madera, granos, minerales y madera, y usarlos para construir tus propias ciudades y puntos de referencia.

Sin embargo, en lugar de solo jugar contra los gruñones de tu familia en vacaciones, Catan: World Explorers te enfrenta al mundo entero. Al igual que todos los juegos de Niantic hasta ahora, esta es una experiencia profundamente social, en la que usted y todos los jugadores cercanos trabajan juntos y uno contra el otro para dominar el mundo.

A menudo, físicamente en persona, también, usando el poder de la Realidad Aumentada (AR) para dar vida a tus creaciones.



Podrás jugarlo en tu dispositivo Android o iOS en cuanto sea lanzado de manera oficial. | Fuente: Composición

Intercambiarás con amigos, extraños y NPC por lo que necesites, luego construirás edificios, carreteras y más por Puntos de Victoria. Estos puntos son una medida de su éxito, y puede ver cómo le está yendo en comparación con la competencia en el escenario local y global al revisar las tablas de clasificación.

Si el modo multijugador a gran escala no es de tu preferencia, también puede participar en partidas personalizadas contra amigos. Sin embargo, no importa cómo elijas jugar, esto resultará familiar tanto para los fanáticos de Catan como para los expertos de Pokémon Go, que solo quieren ver de qué se trata todo este alboroto.

