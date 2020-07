Fallout tendrá una serie hecha por los creadores de Westworld

Fallout, una de las franquicias con más ventas en la industria de los videojuegos, dará el salto a la TV a través de Prime Video, el sistema de streaming del gigante Amazon. El anuncio llegó vía Twitter por medio de la cuenta oficial de Amazon Studios con un video a manera de teaser.

Bethesda Softworks, quienes actualmente tienen la propiedad de Fallout, también confirmaron la noticia que ha sido recibida por una fanaticada muy dividida. Entre ellos se cuentan usuarios optimistas y los más pesimistas que no le ven un buen futuro a este proyecto.



A bordo en esta producción se encuentra Kilter Films con Jonathan Nolan, Lisa Joy y Athena Wickham (co creadores de Westworld en HBO). Con ellos involucrados se espera que la calidad de la serie sea lo suficientemente alta como para satisfacer al más detallista.

El mundo de Fallout es uno en donde el mundo, a través de lo concebido por norteamérica a finales de la década de los cuarenta, estalla en una guerra nuclear en el año 2077. La magia de esta franquicia se centra en lo severo que puede ser este nuevo mundo en contraste con la utopía imaginada por las generaciones anteriores y los supuestos beneficios de la energía nuclear.

