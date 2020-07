Call of Duty: Modern Warfare y Warzone dan doble experiencia desde hoy

Pareciera como si Activision estuviera determinado a que sus jugadores completen en Battle Pass de la Temporada Cuatro de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone. Es por eso que han anunciado un nuevo fin de semana en el que se podrá acumular el doble de experiencia (XP x2).

Hit the grind this weekend with double XP, double weapon XP, double tiers. Now live in #ModernWarfare and #Warzone. pic.twitter.com/XKn1gn9XSt