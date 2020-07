Reckful, ex jugador profesional de World of Warcraft, falleció a los 31 años

Una triste noticia fue anunciada el día de hoy. El famoso streamer de Twitch, y ex jugador profesional de World of Warcraft Byron “Reckful” Bernstein habría fallecido por razones aún desconocidas por el público.

Este hecho se dio a conocer a través de Twitter, en donde diferentes personas cercanas al streamer, realizaron una serie de tweets en donde lamentaban el fallecimiento.

La primera persona en realizar este anuncio fue la ex novia de Reckful conocida como BlueGoesMew. Quien realizó un tweet en donde decía que una persona muy cercana a ella se había quitado la vida.

Unos minutos después, y en vista a lo trivial de su comentario, indicó que si refería a él. Aunque no mencionaba su nombre.

Someone I love killed themselves. I wish I could have said something to prevent it... whyyyyyy — Blue (@BlueGoesMew) July 2, 2020

A pesar de esto, mucha gente pensó que se trataba de una mala broma y que habían hackeado la cuenta. Ante esto, NymN, otro conocido streamer confirmó que la cuenta no había sido hackeada y que Reckful si había fallecido.

No, Blue's twitter account isn't hacked & Byron's room mate has confirmed it.



It is true.



Fuck everything about this year — NymN (@nymnion) July 2, 2020

Todo parece indicar que el ex jugador de World of Warcraft estaba pasando por un momento muy duro. Todo esto lo podemos deducir por una serie de tweets donde se disculpaba con todas las personas que tenían que lidiar con su “locura” como él lo llamaba.

ahh, i feel bad for anyone who has to deal with my insanity — Reckful (@Byron) July 2, 2020

"Si tienes conductas suicidas o conoces a alguien que las tenga, busca ayuda y llama a la línea de atención gratuita 113 Salud o acude al Centro de Salud más cercano. "